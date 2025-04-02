Кличко встретился в Киеве с руководительницей МИД Германии Бербок – обсуждали помощь Украине

Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая приехала в столицу Украины. Говорили о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал.

Смотрите также Кличко в Германии планирует встретиться с производителями дронов и обсудить поддержку Украины

"Встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Во время полномасштабной войны она уже в девятый раз посетила Украину и Киев. Говорили о критической необходимости поддержки нашего государства. Немцы это понимают. И обещают помогать дальше", – сообщил Виталий Кличко.

В разговоре с Бербок мэр Киева также отметил, что Украина сегодня бьется за демократические ценности и безопасность всей Европы.

Эти достижения мы должны отстаивать совместно. И совместно давать отпор агрессору, стремления которого не ограничиваются покорением только Украины,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с мэром Тулузы Жаном-Люком Муденком и делегацией мэрии Тулузы. Обсуждали участие французов в восстановлении объектов инфраструктуры столицы, поврежденных агрессором, и другие общие проекты.