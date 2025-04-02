Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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"Зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Під час повномасштабної війни вона вже вдев'яте відвідала Україну та Київ. Говорили про критичну необхідність підтримки нашої держави. Німці це розуміють. І обіцяють допомагати надалі", – повідомив Віталій Кличко.

У розмові з Бербок мер Києва також наголосив, що Україна сьогодні б'ється за демократичні цінності та безпеку всієї Європи.

Ці надбання ми маємо відстоювати спільно. І спільно давати відсіч агресору, прагнення якого не обмежуються підкоренням тільки України,

– підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Тулузи Жаном-Люком Муденком та делегацією мерії Тулузи. Обговорювали участь французів у відбудові об'єктів інфраструктури столиці, пошкоджених агресором, та інші спільні проєкти.