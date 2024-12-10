Кличко встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ: "Настроен помочь Украине стать сильнее"

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с кандидатом на должность канцлера Германии Фридрихом Мерцом, который приехал в Киев. Во время встречи обсуждали вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Виталия Кличко.

Будет интересно Подольский мост наконец-то "поехал": Кличко показал видео проезда транспорта



Кличко встретился с Мерцом / Фото из телеграма Виталия Кличко

"Встретился с лидером партии Христианско-демократический союз, кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом. Говорили об острой необходимости усиления поддержки Украины. О дальнейшей помощи партнеров – оружием, в частности, дальнобойным, о помощи финансовой и экономической", – сообщил Виталий Кличко.



Во время встречи обсудили помощь Украине / Фото из телеграма Виталия Кличко

Он отметил, что Мерц обещал помогать Украине и в дальнейшем.

Фридрих Мерц настроен на всестороннюю поддержку Украины. На то, что партнеры должны помочь нашему государству стать сильнее. Потому что только так мы сможем сохранить нашу независимость, установить мир в Украине и в Европе,

– отметил Кличко.

Ранее Виталий Кличко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Мэр говорил с ним о необходимости усиления военной поддержки Украины, потому что ситуация на фронте – критическая.