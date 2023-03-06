Кличко встретился с руководством правящей партии Германии и обсудил усиление помощи

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с руководством правящей Социал-демократической партии Германии Рольфом Мютценихом и Ларсом Клингбайлем, прибывшим в Киев.

Кличко отметил необходимость усиления поддержки Украины, в том числе военной. Об этом мэр Киева сообщил в своем телеграм-канале.

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"Встретился с главой фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге ФРГ Рольфом Мютценихом и лидером СДПГ Ларсом Клингбайлем. Указал на необходимость усиления поддержки Украины – вооружением, обучением наших военных, финансовой помощью", – сообщил Виталий Кличко.



Кличко встретился с Мютценихом и Клингбайлем / Фото твиттер SPD-Fraktion im Bundestag

На встрече присутствовал и мэр Киева – Владимир Кличко.

В свою очередь, Ларс Клингбайль опубликовал в твиттере фото встречи с Виталием Кличко, а также отметил, что цель визита немецкой делегации – обсуждение дальнейшей поддержки Украины.

Рольф Мютцених и я сейчас здесь, чтобы поговорить со многими людьми в Украине и увидеть, как может выглядеть дальнейшая поддержка,

– написал он в твиттере.



Кличко встретился с Мютценихом и Клингбайлем / Фото твиттер SPD-Fraktion im Bundestag

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко на Мюнхенской конференции встречался с сенаторами США. Обсуждались вопросы помощи, необходимой Украине для победы в войне.