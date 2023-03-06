Кличко наголосив на необхідності посилення підтримки України, в тому числі військової. Про це мер Києва повідомив у своєму телеграм-каналі.

Читайте також Робота Віталія Кличка як мера столиці задовольняє майже 70% киян, – соцопитування

"Зустрівся з головою фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі ФРН Рольфом Мютценіхом та лідером СДПН Ларсом Клінгбайлем. Наголосив на необхідності посилення підтримки України – озброєнням, навчанням наших військових, фінансовою допомогою", – повідомив Віталій Кличко.



Кличко зустрівся з Мютценіхом та Клінгбайлем / Фото твітер SPD-Fraktion im Bundestag

На зустрічі був присутній і брат мера Києва – Володимир Кличко.

Своєю чергою, Ларс Клінгбайль опублікував у твітері фото зустрічі з Віталієм Кличком і також зазначив, що мета візиту німецької делегації – обговорення подальшої підтримки України.

Рольф Мютценіх і я зараз тут, щоб поговорити з багатьма людьми в Україні та побачити, як може виглядати подальша підтримка,

– написав він у твітері.



Кличко зустрівся з Мютценіхом та Клінгбайлем / Фото твітер SPD-Fraktion im Bundestag

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрічався із сенаторами США. Обговорювалися питання допомоги, яка потрібна Україні для перемоги у війні.