Кличко заявил, что цены на проезд в Киеве не будут повышать

Виталий Кличко заявил, что тарифы на проезд в столице до конца отопительного сезона повышать не будут

Об этом мэр Киева сообщил после того, как появилась информация о возможном повышении стоимости проезда.

Я понимаю насколько чувствительным является вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение. Это – проект. А не принятое решение. Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город – из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева, у меня следующая позиция и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет,

– подчеркнул Кличко.

Он отметил, что коммунальные предприятия просят о пересмотре тарифов из-за повышения себестоимости энергоносителей.

"Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились в КГГА с тем, что тарифы на перевозки в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости. Вы знаете, что произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа", – пояснил мэр Киева.

Он отметил, что городская власть будет и дальше дотировать общественный транспорт, если Правительство компенсирует расходы за разницу в тарифах на горячую воду и отопление.

"Чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городская власть уже компенсировала из столичного бюджета более 2 миллиардов гривен. Правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодня не выполняет условий меморандума. И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомню, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 миллиарда гривен из городского бюджета. То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации", – подытожил Кличко.

Ранее Киевсовет по инициативе Виталия Кличко обратился к правительству с просьбой вернуть местным общинам миллиардные долги за компенсацию стоимости газа.