Про це мер Києва повідомив після того, як з'явилася інформація про можливе підвищення вартості проїзду.

Я розумію наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян. І зазначу, що винесене воно поки тільки на обговорення. Це – проєкт. А не ухвалене рішення. Як менеджер, я говорю про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто – через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом. Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде,

– наголосив Кличко.

Він зазначив, що комунальні підприємства просять про перегляд тарифів через підвищення собівартості енергоносіїв.

"Комунальні підприємства "Київський метрополітен" та "Київпастранс" звернулися до КМДА з тим, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості. Ви знаєте, що відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу", – пояснив мер Києва.

Він наголосив, що міська влада матиме змогу і надалі дотувати комунальний транспорт, якщо Уряд поверне компенсує витрати за різницю у тарифах на гарчу воду та опалення.

"Щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету понад 2 мільярди гривень. Уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму. І в цій ситуації Києву доводиться постійно дотатувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Нагадаю, тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 мільярда гривень З міського бюджету. Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації", – підсумував Кличко.

Нагадаємо. Раніше Київрада за ініціативи Віталія Кличка звернулась до уряду повернути місцевим громадам мільярдні борги за компенсацію вартості газу.