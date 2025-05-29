Киевсовет не смог собраться из-за запугивания депутатов и препятствования их работе, – Кличко

Киевсовет не смог собраться 29 мая из-за отсутствия кворума. Это стало следствием запугивания и давления на депутатов с целью уничтожения самоуправления в столице.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал.

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Давление на городскую власть, на местное самоуправление продолжается. Более того – оно усиливается. В частности, продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета, чтобы он не собирался и был недееспособным. Причем способов не подбирают. Одним депутатам препятствуют в их присутствии на заседаниях (то допросы, то обыски). Других запугивают надуманными уголовными делами. Сегодня заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума,

– сообщил Виталий Кличко.

Мер подчеркивает, что при этом на подконтрольных центральной власти телеграмм-каналах и в СМИ распространяются постоянные манипуляции и ложь, отметил он.

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По словам мэра, из-за срыва сессии не были проголосованы важные для жизнеобеспечения города решения.

"В частности, изменения в программу экономического и социального развития и бюджета столицы. Они касаются финансирования строительства и обустройства защитных сооружений, подготовки к следующему отопительному сезону, к новому учебному году. Финансирование обновления и строительства объектов транспортной инфраструктуры. В частности, и метро на Виноградарь", – перечислил Кличко.

Также, по словам Кличко, планировалось выделить средства на приобретение подвижного состава для коммунального общественного транспорта, на капитальные ремонты отделений в столичных больницах, приобретение медицинского оборудования и тому подобное.

"Особенно цинично и противно выглядят попытки уничтожения системы управления столицей во время войны. В критический для будущего страны момент. Когда на самом деле все должны работать сообща и направлять все силы на одну цель – сохранить украинское государство. Свободным и демократическим!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что за шесть лет против власти Киева возбудили 1404 уголовных производства. Из них только 2 получили судебные приговоры. Остальные же 99,9%, по мнению экс-нардепа Александра Черненко, были придуманы по указанию для дискредитации столичного самоуправления.