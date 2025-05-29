Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.

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Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Ба більше – він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради, щоб вона не збиралася і була недієздатною. При чому способів не добирають. Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях (то допити, то обшуки). Інших залякують надуманими кримінальними справами. Сьогодні засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер наголошує, що при цьому на підконтрольних центральній владі телеграм-каналах та в ЗМІ розповсюджуються постійні маніпуляції і брехня, зазначив він.

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За словами Віталія Кличка, через зрив сесії не були проголосовані важливі для життєзабезпечення міста рішення.

"Зокрема, зміни до програми економічного та соціального розвитку й бюджету столиці. Вони стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. Фінансування оновлення та будівництва об'єктів транспортної інфраструктури. Зокрема, і метро на Виноградар", – перелічив Кличко.

Також, за словами Кличка, планувалося виділити кошти на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту, на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, придбання медичного обладнання тощо.

"Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни. У критичний для майбутнього країни момент. Коли насправді всі повинні працювати спільно і спрямовувати всі сили на одну мету – зберегти українську державу. Вільною і демократичною!" – наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що за шість років проти влади Києва порушили 1404 кримінальних провадження. З них лише 2 отримали судові вироки. Інші ж 99,9%, на думку екснардепа Олександра Черненка, були вигадані за вказівкою задля дискредитації столичного самоврядування.