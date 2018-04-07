Кличко анонсировал "болезненные" штрафы в Киеве за парковку автомобилей в запрещенных местах

Киевская власть получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей и эвакуировать автомобили, оставленные в местах, где парковка запрещена. Суммы штрафов будут достаточно высокими.

Об этом в эфире радио "НВ" рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его сайт.

"На сегодняшний день никто не хочет инвестировать в строительство паркингов. Потому что это невыгодно. Те паркоместа, которые есть в Киеве, – паркхаусы, парковки – стоят полупустые. Но в то же время время автомобили стоят, где угодно – на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть", –подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева добавил, что сегодня власть не может штрафовать водителей-нарушителей.

При этом Кличко напомнил, что 28 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон в сфере парковки транспортных средств, и теперь власти города получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей.

Наконец-то закон, который 2 года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан и в течение следующих 5 месяцев вступит в законную силу. И тут я единственное могу пообещать недобросовестным водителям – автомобиль бросать на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем эти автомобили эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными,

– отметил мэр Киева.

Он также отметил, что недешево обойдется владельцам автомобилей и забрать свой транспорт со штрафплощадки.

К тому же в результате внедрения жестких условий в отношении водителей-нарушителей инвесторы начнут вкладывать средства в строительство паркингов, которых в столице катастрофически не хватает, убежден Кличко.