13:37
7 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
12°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    17°C 5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Искалеченная логика России. Скрипаль и смерть двух морских свинок
Вєсті Кремля
23:16, 6 апреля
Вести.UA. Неделя моды на телеканале
Вєсті.UA
21:43, 6 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кличко анонсировал "болезненные" штрафы в Киеве за парковку автомобилей в запрещенных местах

54 Читати новину українською
Кличко анонсировал большие штрафы в Киеве за парковку в запрещенных местах
Кличко анонсировал большие штрафы в Киеве за парковку в запрещенных местах / Фото из открытых источников

Киевская власть получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей и эвакуировать автомобили, оставленные в местах, где парковка запрещена. Суммы штрафов будут достаточно высокими.

Об этом в эфире радио "НВ" рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его сайт.

"На сегодняшний день никто не хочет инвестировать в строительство паркингов. Потому что это невыгодно. Те паркоместа, которые есть в Киеве, – паркхаусы, парковки – стоят полупустые. Но в то же время время автомобили стоят, где угодно – на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть", –подчеркнул Кличко.

Читайте также: Новый закон о парковке предусматривает жесткие наказания для нарушителей

Мэр Киева добавил, что сегодня власть не может штрафовать водителей-нарушителей.

При этом Кличко напомнил, что 28 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон в сфере парковки транспортных средств, и теперь власти города получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей.

Наконец-то закон, который 2 года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан и в течение следующих 5 месяцев вступит в законную силу. И тут я единственное могу пообещать недобросовестным водителям – автомобиль бросать на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем эти автомобили эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными,
– отметил мэр Киева.

Он также отметил, что недешево обойдется владельцам автомобилей и забрать свой транспорт со штрафплощадки.

К тому же в результате внедрения жестких условий в отношении водителей-нарушителей инвесторы начнут вкладывать средства в строительство паркингов, которых в столице катастрофически не хватает, убежден Кличко.

Теги: Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко Штрафы Авто Транспорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук