Клиенты испытывают премиальность "БРСМ": что думают казахские нефтеритейлеры об украинском АЗК

9 июня 2021 года делегация из Казахстана – представители компаний Petro Retail и GASENERGY посетили автозаправочные станции "БРСМ-Нафта", чтобы изучить опыт создания полноценных супермаркетов на АЗК и выяснить, чем отличается розничный рынок топлива Украины и Казахстана.

"Украинский топливный ритейл без преувеличения можно назвать одной из флагманских отраслей страны. Заправки в Украине давно стали не только местом, где можно заправить полный бак бензина: здесь готовят свежий кофе, вкусно кормят, предлагают удобный отдых. Уровень комфорта настолько высок, что наша страна стала местом, куда приезжают учиться даже из традиционно нефтяных стран", – прокомментировал Александр Мельничук, директор по маркетинговой стратегии сети АЗК "БРСМ-НАФТА".

В рамках бизнес-визита гости посетили 5 АЗК "БРСМ-НАФТА" в Киеве, на которых отметили просторные торговые площади, широкий товарный ассортимент, современное гастро-зону, чистые уборные. Кроме этого, делегацию поразил сам формат магазинов – витражи, панорамные окна, современный дизайн интерьера.

Нас поражает конверсия сети "БРСМ". Превосходный коэффициент. Каждый клиент, который заезжает сюда заправляться – покупает много товаров. Особенно впечатлил сам формат супермаркетов Good Market – четко прокачанные высокомаржинальные сегменты, такие как кофе и гастрономия. Интересный дизайн заправок, плюс есть сегментация – как Good Market, так и минимаркеты, но даже там, где территория небольшая, ощущается высокая эффективность отдачи с каждого квадратного метра,

– отметил Тулемис Шотанов, генеральный директор компании Petro Retail.

В свою очередь Мурат Мауленбеков, директор по логистике и транспорту компании GASENERGY, отметил успешную реализацию концепции, озвученной топ-менеджментом "БРСМ": обеспечение полной безопасности и комфорта клиента.

Заметно, сколько внимания владельцы уделяют территории, помещению торгового зала, его оформлению, ассортименту. Общаясь с клиентами "БРСМ", понял, что они чувствуют "премиальность". Потребители очень чувствительны сегодня, с ними возможно быть только искренними – иначе доверие потеряется,

– добавил он.

Кроме экскурсионной программы, дегустации и обсуждения актуальных вопросов топливного рынка, представители сети "БРСМ-НАФТА" провели для своих коллег из Казахстана консультации по модернизации, перениманию лучших практик и комплексных подходов к клиентам.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.