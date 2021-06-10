"Український паливний ритейл без перебільшення можна назвати однією з флагманських галузей країни. Заправки в Україні давно стали не тільки місцем, де можна заправити повний бак бензину: тут готують свіжу каву, смачно годують, пропонують зручний відпочинок. Рівень комфорту настільки високий, що наша країна стала місцем, куди приїжджають вчитися навіть з традиційно нафтових країн", – прокоментував Олександр Мельничук, директор з маркетингової стратегії мережі АЗК "БРСМ-НАФТА".

У рамках бізнес-візиту, гості відвідали 5 АЗК "БРСМ-НАФТА" у Києві, на яких відзначили просторі торгові площі, різноманітний товарний асортимент, сучасну гастро-зону, чисті вбиральні. Крім цього, делегацію вразив сам формат магазинів – вітражі, панорамні вікна, сучасний дизайн інтер'єру.

Нас вражає конверсія мережі "БРСМ". Чудовий коефіцієнт. Кожен клієнт, який заїжджає сюди заправлятися – купує багато товарів. Особливо вразив сам формат супермаркетів Good Market – чітко прокачані високомаржинальних сегменти, такі як кава і гастрономія. Цікавий дизайн заправок, плюс є сегментація – як Good Market, так і мінімаркети, але навіть там, де територія невелика, відчувається висока ефективність віддачі з кожного квадратного метра,

– зазначив Тулеміс Шотанов, генеральний директор компанії Petro Retail.

У свою чергу Мурат Мауленбеков, директор з логістики та транспорту компанії GASENERGY, зауважив успішну реалізацію концепції, озвученої топ-менеджментом "БРСМ": забезпечення повної безпеки і комфорту клієнта.

Помітно скільки уваги власники приділяють території, приміщенню торгового залу, його оформленню, асортименту. Спілкуючись з клієнтами "БРСМ" зрозумів, що вони відчувають "преміальність". Споживачі дуже чутливі сьогодні, з ними можливо бути тільки щирими – інакше довіра втратиться,

– додав він.

Крім екскурсійної програми, дегустацій і обговорення актуальних питань паливного ринку, представники мережі "БРСМ-НАФТА" провели для свої колег з Казахстану консультації щодо модернізації, переймання кращих практик та комплексних підходів до клієнтів.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися за посиланням.