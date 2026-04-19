Люди должны иметь право на вооруженную самозащиту, – Клименко после теракта в Киеве
- Игорь Клименко высказался за предоставление украинцам права на вооруженную самозащиту, в частности на короткоствольное оружие.
- МВД планирует экспертные обсуждения для подготовки законопроекта о гражданском оружии.
Игорь Клименко на фоне теракта в Киеве, который произошел 18 апреля, высказался о возможности украинцев на вооруженную самозащиту. По мнению главы МВД, люди должны получить это право.
Об этом Игорь Клименко написал в своем телеграм-канале.
Имеют ли право украинцы на оружие для самозащиты?
Министр внутренних дел отметил, что гражданским гражданам нужно предоставить право на огнестрельное оружие, включая короткоствольное, для самозащиты.
Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления,
– подчеркнул Клименко.
Глава МВД пообещал, что в ближайшее время проведет экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.
"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших жертв террориста. Наша задача – сделать выводы и усилить систему там, где это нужно. Именно над этим сейчас и работаем", – отметил Игорь Клименко.
Кстати, за легализацию короткоствольного оружия для гражданских лиц для самозащиты высказался и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Лейтенант отметил, что после теракта в Киеве необходимо усиление защиты граждан и системы реагирования.
Как стрелок получил разрешение на оружие, с которым совершил теракт в Киеве?
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Дмитрий Васильченков, который совершил теракт в Киеве, имел зарегистрированное оружие, в 2025 году карабин заново был отстрелян. По словам Клименко, в декабре 2025 года стрелок предоставлял справку о психическом состоянии в органы разрешительной системы.
Позже глава МВД рассказал, что психологическое состояние стрелка в Киеве было нестабильным, и непонятно, как он получил медицинские справки для владения оружием. Сейчас этот факт проверяют правоохранители.
Дмитрий Васильченков, который устроил стрельбу в Киеве, был военным пенсионером с радикальными пророссийскими взглядами, распространял антисемитские и антиукраинские идеи. Мужчина родился в Москве, имел украинское гражданство, проживал в Бахмуте.
В результате трагедии погибли по меньшей мере 6 человек, а еще 14 – получили ранения. Среди пострадавших был 12-летний мальчик.