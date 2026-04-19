Люди должны иметь право на вооруженную самозащиту, – Клименко после теракта в Киеве

Игорь Клименко на фоне теракта в Киеве, который произошел 18 апреля, высказался о возможности украинцев на вооруженную самозащиту. По мнению главы МВД, люди должны получить это право.

Об этом Игорь Клименко написал в своем телеграм-канале.

Имеют ли право украинцы на оружие для самозащиты?

Министр внутренних дел отметил, что гражданским гражданам нужно предоставить право на огнестрельное оружие, включая короткоствольное, для самозащиты.

Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления,

– подчеркнул Клименко.

Глава МВД пообещал, что в ближайшее время проведет экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших жертв террориста. Наша задача – сделать выводы и усилить систему там, где это нужно. Именно над этим сейчас и работаем", – отметил Игорь Клименко.

Кстати, за легализацию короткоствольного оружия для гражданских лиц для самозащиты высказался и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Лейтенант отметил, что после теракта в Киеве необходимо усиление защиты граждан и системы реагирования.

