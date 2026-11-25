Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на встречах высокого уровня отстаивал бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Депутат до последнего пытался сохранить за чиновником руководящую должность.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил в интервью "Украинской правде".

Что Клименко сказал об Арахамии и Кравченко?

Во время интервью журналист спросил Александра Клименко, действительно ли Давид Арахамия защищал Руслана Кравченко на встречах высокого уровня и пытался пролоббировать его дальнейшее пребывание на посту генерального прокурора.

Руководитель САП подтвердил эту информацию.

Справедливости ради стоит сказать, что защищал,

– ответил Клименко.

Арахамия до последнего просил президента оставить его на посту генпрокурора. Кроме того, он угрожал НАБУ и САП подозрениями со стороны Кравченко и знал об их подготовке. 15 сентября 2026 года BBC назвало Руслана Кравченко "человеком Арахамии".

В сентябре 2026 года НАБУ и САП раскрыли схему, которую, по данным расследования, возглавлял Сергей Кропива – доверенное лицо тогдашнего генерального прокурора Руслана Кравченко.

После этого экс-глава Генпрокуратуры уехал за границу.

Тем временем Высший антикоррупционный суд обязал исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского внести в ЕРДР сведения о возможное преступление народного депутата Давида Арахамии. Речь идет о заявлении о возможной раздаче денег парламентариям в конвертах за нужные голоса в Верховной Раде.

Ранее ЦПК обратился в Офис генерального прокурора с заявлением о возможной причастности Арахамии к подкупу народных депутатов. Однако вместо регистрации производства в ОГП направили обращение в НАБУ, пояснив, что описанные обстоятельства уже расследуются в рамках другого дела.

Там заявили, что для начала расследования в отношении народного депутата сведения в ЕРДР должен внести именно генеральный прокурор или его исполняющий обязанности. Почему ЦПК обжаловал бездействие Ковальского в ВАКС.

Следственный судья Маркиян Галабала удовлетворил жалобу антикоррупционной организации. Теперь Ковальский должен зарегистрировать сведения о возможном уголовном правонарушении со стороны Арахамии.