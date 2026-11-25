Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

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Що Клименко сказав про Арахамію та Кравченка?

Під час інтерв'ю журналіст запитав Олександра Клименка, чи справді Давид Арахамія захищав Руслана Кравченка на зустрічах високого рівня та намагався пролобіювати його подальше перебування на посаді генерального прокурора.

Керівник САП підтвердив цю інформацію.

Заради справедливості, сказати варто, що захищав– відповів Клименко.

Арахамія до останнього просив президента залишити його на посаді генпрокурора. Крім того, він погрожував НАБУ і САП підозрами з боку Кравченка та знав про їхню підготовку. BBC 15 вересня 2026 року назвало Руслана Кравченка "людиною Арахамії".

У вересні 2026 року НАБУ та САП викрили схему, яку, за даними розслідування, очолював Сергій Кропива – довірена особа тодішнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

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Після цього ексочільник генпрокуратури виїхав за кордон.

Тим часом Вищий антикорупційний суд зобов'язав виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського внести до ЄРДР відомості про можливий злочин народного депутата Давида Арахамії. Йдеться про заяву щодо ймовірної роздачі грошей парламентарям у конвертах за потрібні голосування у Верховній Раді.

Раніше ЦПК звернувся до Офісу генерального прокурора із заявою про можливу причетність Арахамії до підкупу народних депутатів. Однак замість реєстрації провадження в ОГП скерували звернення до НАБУ, пояснивши, що описані обставини вже розслідують в межах іншої справи.

Там заявили, що для початку розслідування щодо народного депутата відомості до ЄРДР має внести саме генеральний прокурор або його виконувач обов'язків. Через це ЦПК оскаржив бездіяльність Ковальського у ВАКС.

Слідчий суддя Маркіян Галабала задовольнив скаргу антикорупційної організації. Тепер Ковальський має зареєструвати відомості про можливе кримінальне правопорушення з боку Арахамії.