21 апреля, 11:05
Клименко высказался о короткостволе для гражданских после теракта в Киеве
На днях Украину всколыхнули новости о теракте в Киеве, в результате которого погибли люди. Снова встал вопрос о праве гражданских на оружие.
В МВД готовы начать обсуждать возможное введение короткоствольного оружия для граждан.
Но это требует комплексных изменений с четкими правилами и подготовкой населения.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на встрече с представителями медиа 21 апреля.