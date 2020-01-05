Климкин назвал задачу Украины относительно Донбасса на 2020 год

Решение конфликта на Донбассе невозможно без крупной сделки относительно Украины, которая была бы выгодной и Москве, и Киеву. В противном случае глава Кремля Владимир Путин и в дальнейшем будет "проталкивать" свои варианты.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Сегодня" отметил, что главная задача Украины в 2020 году – перевести конфликт на Донбассе с горячей физики в холодную. Для этого нужно искать выгодный вариант с Кремлем.

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Я не вижу без большого "договорняка" шанса на компромиссный для нас и России вариант. Иначе Путин будет давить именно на свой вариант. Я не верю ни в максимальный вариант "измены", ни в максимальный вариант "победы". Статус-кво нам тоже не подходит, поскольку продолжаются обстрелы. Путин с этим будет играть. Но изменение горячего статус-кво на более холодный – это задача на 2020 год вместе с гуманитарными аспектами,

– сказал Климкин.

По его словам, также Украина в 2020 году должна уделять внимание и гуманитарными аспектам. Среди них – обмен, гуманитарные, религиозные, экологические и другие контакты.

На вопрос, сможет ли Киев продвинуться на пути к миру с помощью нормандского формата в 2020 году, или это возможно только на условиях Кремля, экс-министр ответил: "Путин будет это делать за счет наших интересов".

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Климкин также добавил, что последние опросы из оккупированных территорий Донбасса свидетельствуют о том, что там произошло четкое разграничение в умах людей. Они либо хотят быть частью России (а таких, к сожалению, пока большинство), или реально хотят вернуться к жизни в Украине без всяких оккупационных администраций и "республик".



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала