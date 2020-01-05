23:20
5 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      13:21, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Клімкін назвав завдання України щодо Донбасу на 2020 рік

      379 Читать новость на русском
      Клімкін назвав завдання України на 2020 рік / tass.ru

      Вирішення конфлікту на Донбасі неможливе без великої угоди по Україні, яка була б вигідною і Москві, і Києву. В іншому випадку глава Кремль Володимир Путін і надалі буде "пропихати" свої варіанти.

      Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю "Сегодня" відзначив, що головне завдання України в 2020 році – перевести конфлікт на Донбасі з гарячої фізи в холодну. Для цього потрібно шукати вигідний варіант з Кремлем.

      Читайте також: Швидкого закінчення війни не бачу: відверте інтерв'ю з ветераном Остальцевим

      Я не бачу без великого "договірняка" шансу на компромісний для нас і Росії варіант. Інакше Путін тиснутиме власне на свій варіант. Я не вірю ні в максимальний варіант "зради", ні в максимальний варіант "перемоги". Статус-кво нам теж не підходить, оскільки тривають обстріли. Путін з цим гратиме. Але зміна гарячого статус-кво на більш холодний – це завдання 2020 року разом з гуманітарними аспектами,
      – сказав Клімкін.

      За його словами, також Україна у 2020 році має приділяти увагу й гуманітарними аспектам. Серед них обмін, гуманітарні, релігійні, екологічні та інші контакти. 

      На питання, чи зможе Київ просунутися на шляху до миру за допомогою нормандського формату в 2020 році, або це можливе лише на умовах Кремля, ексмініст відповів: "Путін це робитиме за рахунок наших інтересів".

      ЦІкаво: Чому для американських військових важливе навчання в українській армії

      Клімкін також додав, що останні опитування з окупованих територій Донбасу свідчать про те, що там відбулося чітке розмежування в думках людей. Вони або хочуть бути частиної Росії (а таких, на жаль, наразі більшість), або реально хочуть повернутися до життя в Україні без всяких окупаційних адміністрацій та "республік".

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      Колядки для дорослих українською мовою: найкраща підбірка
      сьогодні
      12746
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:06 Головні новини 5 січня: Зеленський в Омані, перша втрата на Донбасі та новий пікет у Каховці
      Лія Бонавська 997
      сьогодні , 22:00 Альтернатива Зеленському, неспокійна Лівія та баталії щодо новорічного привітання: блоги тижня
      Блог Соцмережі 564
      сьогодні , 20:04 Найсмішніші меми тижня: Порошенко забув про путч на Новий рік, а Зеленському – какая разніца
      Лія Бонавська 1898
      сьогодні , 19:30 Швидкого закінчення війни не бачу: відверте інтерв'ю з ветераном Остальцевим
      Олена Трибушна 965
      сьогодні , 19:30 Ймовірна війна між США та Іраном та резонансне вбивство у Каховці – відео тижня
      Северин Трач 608
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук