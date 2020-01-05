Клімкін назвав завдання України щодо Донбасу на 2020 рік

Вирішення конфлікту на Донбасі неможливе без великої угоди по Україні, яка була б вигідною і Москві, і Києву. В іншому випадку глава Кремль Володимир Путін і надалі буде "пропихати" свої варіанти.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю "Сегодня" відзначив, що головне завдання України в 2020 році – перевести конфлікт на Донбасі з гарячої фізи в холодну. Для цього потрібно шукати вигідний варіант з Кремлем.

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Я не бачу без великого "договірняка" шансу на компромісний для нас і Росії варіант. Інакше Путін тиснутиме власне на свій варіант. Я не вірю ні в максимальний варіант "зради", ні в максимальний варіант "перемоги". Статус-кво нам теж не підходить, оскільки тривають обстріли. Путін з цим гратиме. Але зміна гарячого статус-кво на більш холодний – це завдання 2020 року разом з гуманітарними аспектами,

– сказав Клімкін.

За його словами, також Україна у 2020 році має приділяти увагу й гуманітарними аспектам. Серед них – обмін, гуманітарні, релігійні, екологічні та інші контакти.

На питання, чи зможе Київ просунутися на шляху до миру за допомогою нормандського формату в 2020 році, або це можливе лише на умовах Кремля, ексмініст відповів: "Путін це робитиме за рахунок наших інтересів".

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Клімкін також додав, що останні опитування з окупованих територій Донбасу свідчать про те, що там відбулося чітке розмежування в думках людей. Вони або хочуть бути частиної Росії (а таких, на жаль, наразі більшість), або реально хочуть повернутися до життя в Україні без всяких окупаційних адміністрацій та "республік".



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу