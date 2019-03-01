Климкин объяснил, как решить исторический конфликт между Украиной и Польшей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что странам необходимо одновременно осуществлять действия, направленные на решение конфликта.

Обе страны могут осуществить позитивные шаги в исторической политике, сообщил он в интервью "Польскому радио".

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Недавно Конституционный суд Польши отменил поправку к Закону об институте национальной памяти относительно украинского национализма. Климкин отметил, что Украина положительно отреагировала на это решение.

Что такое Закон об институте национальной памяти?

Это так называемый "антибандеровский закон", который предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф, либо тюремное заключение до трех лет.



26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда. В то же время глава Польши опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также обратился в Конституционный суд Польши с просьбой дать оценку новшествам, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.



Вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий также заявлял о возможном внесении поправок в закон об институте национальной памяти и отмечал, что его части, которая касается украинцев, нужна определенная умеренность.

Министр убежден, что следующим шагом должно стать возобновление работы по поиску и эксгумации останков поляков. В то же время Украина ожидает от Польши действий, направленных на восстановление разрушенных украинских памятников на ее территории.



Министр заграничных дел Украины Павел Климкин

По словам дипломата, странам следует сделать шаги навстречу друг другу, и он верит в то, что это возможно. Климкин также сообщил, что украинский вице-премьер Павел Розенко пригласил вице-премьера Петра Глинского подробнее обсудить действия в этом направлении.