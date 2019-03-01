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      Клімкін пояснив, як вирішити історичний конфлікт між Україною та Польщею

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      Клімкін назвав шляхи розв'язання історичного конфлікту між державами
      Клімкін назвав шляхи розв'язання історичного конфлікту між державами / censor.net.ua

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що країнам необхідно одночасно здійснювати дії, спрямовані на вирішення конфлікту.

      Обидві країни можуть здійснити позитивні кроки в історичній політиці, повідомив він в інтерв'ю "Польському радіо".

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      Нещодавно Конституційний суд Польщі скасував поправку до Закону про Інститут національної пам'яті щодо українського націоналізму. Клімкін зазначив, що Україна позитивно відреагувала на це рішення.

      Що таке Закон про Інститут національної пам'яті?Це так званий "антибандерівський закон", який передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожує штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років.

      26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда. Водночас глава Польщі опротестував положення оновленого закону про ІНП, в яких використані обороти "українські націоналісти" і "Східна Малопольща". Він також звернувся в Конституційний суд Польщі з проханням дати оцінку нововведенням, таким чином, не виключивши, що в закон ще можуть бути внесені зміни.

      Віце-спікер Сейму Польщі, голова клубу правлячої партії "Право і справедливість" Ришард Терлецький також заявляв про можливе внесення поправок в закон про Інститут національної пам'яті й зазначав, що його частині, що стосується українців, потрібна певна поміркованість.

      Міністр переконаний, що наступним кроком має стати відновлення роботи щодо пошуку та ексгумації останків поляків. Водночас Україна очікує від Польщі дій, спрямованих на відновлення зруйнованих українських пам'яток на її території.

      Павло Клімкін
      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

      За словами дипломата, країнам варто здійснювати кроки назустріч один одному й він вірить в те, що це можливо. Клімкін також повідомив, що український віце-прем'єр Павло Розенко запросив віце-прем'єра Петра Глінського детальніше обговорити дії у цьому напрямку.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Антибандерівський закон Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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