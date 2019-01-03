Климкин объяснил, почему в РФ не будут работать избирательные участки

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил решение Центральной избирательной комиссии о закрытии в России участков для голосования на выборах в Украине фактором безопасности.

Слова Климкина цитирует УП.

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Главный мотив, который обуславливает закрытие участков в России – это, безусловно, безопасность. Нас заботит прежде всего безопасность украинских граждан, которые осмелятся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы. Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будут устроены опасные провокации. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений,

– подчеркнул министр.

Он также выразил опасения, что участники голосования могут иметь неприятности с российской Службой безопасности и "рискуют стать жертвами репрессий".

"Надо быть неизлечимо наивным, чтобы поверить, что ФСБ и другие российские институты не станут влиять на украинские выборы на своей собственной территории", – отметил Павел Климкин.

Кроме этого, глава МИД добавил, что ведомство совместно с ЦИК приняло меры, чтобы обеспечить возможность проголосовать украинцам, которые пожелают это сделать.

"Те украинские граждане, которые находятся на территории РФ временно (а это подавляющее большинство), смогут отдать свой голос в Украине по месту постоянного проживания, необходимо только убедиться, что вас внесли в списки. Те же, кто проживает в России постоянно, будут иметь возможность голосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане. Детальные разъяснения относительно необходимых действий можно найти на сайтах наших дипломатических представительств", – пояснил Климкин.

Напомним, 31 декабря Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Поэтому 5 избирательных участков по территории РФ перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.