"Закрили з метою безпеки": Клімкін пояснив, чому у РФ не працюватимуть виборчі дільниці

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив рішення Центральної виборчої комісії про закриття в Росії дільниць для голосування на виборах в Україні безпековим фактором.

Слова Клімкіна цитує УП.

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Головний мотив, який обумовлює закриття дільниць в Росії – це, безумовно, безпека. Нас турбує передусім безпека українських громадян, які наважаться стати членами виборчих комісій чи й просто прийти на вибори. Ми не можемо гарантувати, що в день виборів не буде влаштовано небезпечних провокацій. Постраждати можуть і українські виборці, і наші співробітники, і зрештою самі будівлі дипустанов,

– наголосив міністр.

Він також висловив побоювання, що учасники голосування можуть мати неприємності з російською Службою безпеки і "ризикують стати жертвами репресій".

"Треба бути невиліковно наївним, аби повірити, що ФСБ та інші російські інституції не стануть впливати на українські вибори на своїй власній території", – зазначив Павло Клімкін.

Окрім цього, глава МЗС додав, що відомство спільно з ЦВК вжили заходів, щоб забезпечити можливість проголосувати українцям, які забажають це зробити.

"Ті українські громадяни, які перебувають на території РФ тимчасово (а це переважна більшість), зможуть віддати свій голос в Україні за місцем постійного проживання, необхідно тільки пересвідчитися, що вас внесли у списки. Ті ж, хто проживає у Росії постійно, матимуть можливість голосувати в посольствах України у Грузії, Фінляндії й Казахстані. Детальні роз’яснення щодо необхідних дій можна знайти на сайтах наших дипломатичних представництв", – пояснив Клімкін.

Нагадаємо, 31 грудня Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії. Тож 5 виборчих дільниць з території РФ перенесли до Посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці.