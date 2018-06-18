Климкин описал, как Россия использует время предвыборной кампании в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что Россия будет использовать время предвыборной кампании в Украине для тотальной дестабилизации.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Когда мы говорили о свободных и честных выборах на Донбассе (в ходе заседания глав МИД нормандской четверки), Лавров начал говорить о том, что желает нам свободных и честных выборов в следующем году. Я не знаю, был ли это просто сарказм, или соответствующий намек, но, безусловно, Россия будет использовать время предвыборной и избирательной кампании для тотальной дестабилизации Украины. Я в этом уверен", – рассказал глава МИД Украины.

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Он также заявил о планах призвать международные компании присоединиться к Украине по вопросу противодействия угрозам со стороны Роси.

"Для нас вопрос следующих выборов – это вопрос нашего выживания как европейской демократической страны", – добавил Климкин.

К слову, ранее Климкин заявил, что во время Чемпионата мира по футболу, который проходит в России, эта страна может согласиться на очередной обмен пленными, чтобы создать положительный имидж РФ.