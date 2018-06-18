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Клімкін описав, як Росія використає час передвиборної кампанії в Україні

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Клімкін розповів, як Росія використає час передвиборної кампанії в Україні
Клімкін розповів, як Росія використає час передвиборної кампанії в Україні / Inforesist.org/

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив переконання, що Росія використовуватиме час передвиборної кампанії в Україні для тотальної дестабілізації.

Про він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говорили про вільні і чесні вибори на Донбасі (в ході засідання глав МЗС нормандської четвірки), Лавров почав говорити про те, що бажає нам вільних і чесних виборів у наступному році. Я не знаю, чи був це просто сарказм, чи відповідний натяк, але, безумовно, Росія використовуватиме час передвиборної і виборчої кампанії для тотальної дестабілізації України. Я в цьому впевнений", – розповів глава МЗС України.

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Він також заявив про плани закликати міжнародні компанії приєднатися до України щодо питання протидії загрозам зі сторони Росі.

"Для нас питання наступних виборів – це питання нашого виживання як європейської демократичної країни", – додав Клімкін.

До слова, раніше Клімкін заявив, що під час Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії, ця країна може погодитись на черговий обмін полоненими, щоб створити позитивний імідж РФ.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії МЗС України Павло Клімкін Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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