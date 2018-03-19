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Климкин опроверг призыв к введению санкций против экс-канцлера Германии Шредера

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Климкин не призвал ввести санкции против Шредера
Климкин не призвал ввести санкции против Шредера / 24 Канал

Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что якобы предлагал Евросоюзу ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

Отметим, ранее сообщалось, что находясь с официальным визитом в Брюсселе Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера.

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно – чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", – написал Климкин.

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Кто такой Герхард Шредер? Немецкий политик, лидер СДПГ (бывший председатель партии), федеральный канцлер ФРГ с 27 октября 1998 до 22 ноября 2005 года. Глава комитета акционеров компании Nord Stream AG, член правления "Газпрома"; персональный друг президента России Владимира Путина.

Отметим, что Шредер перешел в "Северный поток", который преимущественно принадлежит "Газпрому", лишь через несколько месяцев после своей отставки с канцлерской должности. Киев резко критикует "Северный поток", поскольку тот должен предоставить России возможность экспортировать газ напрямую в Западную Европу, не привлекая Украину, как транзитную страну.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Санкции МИД Украины Павел Климкин Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
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