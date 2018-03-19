Клімкін спростував заклик до введення санкцій проти екс-канцлера Німеччини Шредера
Глава МЗС України Павло Клімкін спростував інформацію про те, що нібито пропонував Євросоюзу ввести санкції проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.
Зазначимо, раніше повідомлялося, начебто, перебуваючи з офіційним візитом у Брюсселі, Клімкін закликав ЄС ввести санкції проти Шредера.
"Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно – щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію", – написав Клімкін.
Читайте також: Україна вимагає санкцій проти "найважливішого лобіста Путіна", – Die Welt
Хто такий Гергард Шредер? Німецький політик, лідер СДПН (колишній голова партії), федеральний канцлер ФРН з 27 жовтня 1998 до 22 листопада 2005 року. Голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, член правління "Газпрому"; персональний друг президента Росії Володимира Путіна.
Зазначимо, що Шредер перейшов до "Північного потоку", який переважно належить "Газпрому", лише через кілька місяців після своєї відставки з канцлерської посади. Київ різко критикує "Північний потік", оскільки той має надати Росії можливість експортувати газ напряму до Західної Європи, не залучаючи Україну, як транзитну країну.