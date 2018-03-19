Україна вимагає санкцій проти "найважливішого лобіста Путіна", – Die Welt

Герхард Шредер все більш інтенсивно займається лобізмом на службі в Кремля. Колишній канцлер організує для Володимира Путіна значущу з геостратегічної точки зору енергетичну політику. Нині опір "найважливішому лобісту Путіна" зростає.

Кожного разу, коли Росія вчергове викликає обурення на Заході, воно відчутніше за всіх б'є по тим, хто є тісно пов'язаними з режимом Володимира Путіна. Так само сталося й нині. Велика Британія, наприклад, після газової атаки на колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, погрожує санкціями проти російських олігархів, які живуть в Англії.

Один з тих, хто не має російського паспорту, але, тим не менш, відноситься до найвпливовіших "ляльководів" Кремля, залишається постійно за межами покарань: Герхард Шредер (СДПН). Wall Street Journal дивується нині недоторканістю німецького екс-канцлера та називає його "найважливішим олігархом Путіна". Газета нагадує про те, що соціал-демократ за короткий строк до своєї відставки з посади канцлера встиг "благословити" найважливіший путінський стратегічний проект – газогін "Північний потік". А потім, трохи згодом, перейшов до наглядової ради саме цього підприємства.

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За допомоги газогону "Північний потік" Путін бажає реструктурувати енергопостачання Європи та Східної Європи, він служить йому, як найпотужніший геостратегічний засіб тиску, окрім інших, на балтійські держави, Польщу та Україну, міністр закордонних справ якої Павло Клімкін "увів до гри" нині санкції проти Шредера.

Газ як засіб політичного тиску

Важливо, аби санкції застосовувалися не лише проти членів російського уряду та російських держпідприємств, а й проти тих, хто розвиває проекти Путіна за кордоном, – заявив Клімкін газеті Bild. – Герхард Шредер – один з найважливіших лобістів Путіна в світі. Тому треба перевірити, як Євросоюз може в цьому випадку діяти.

Шредер перейшов до "Північного потоку", який переважно належить російському енергетичному концернові "Газпром", лише за кілька місяців потому, як пішов у відставку з канцлерської посади. Київ піддає цей проект різкій критиці, позаяк він має надати Росії можливість експортувати газ напряму до Західної Європи, не залучаючи Україну, як транзитну країну.

Зовнішньополітичний експерт ХДС Елмар Брок заявив газеті Bild, що це є "скандалом, що колишній федеральний канцлер тепер відстоює інтереси Путіна". "І напрочуд дивно, що це досі залишається без наслідків та без відкритої дискусії", – підкреслив він.

"Перетворився на пропагандиста Путіна"



Герхард Шредер і його гаманець Володимир Путін / Фото Bunte

Добрі стосунки між Шредером та Путіним ні для кого не є секретом. Ще під час канцлерства вихідця з Нижньої Саксонії розвилася політична "чоловіча дружба" поміж обидвома. Також і після закінчення своєї політичної кар‘єри, Шредер не впускав жодної можливості відкрито захищати "людину в Кремлі" – наприклад, коли йшлося про анексію Криму російськими військами.

З 2016 року Шредер керує також правлінням проекту "Північний потік-2", який також належить російському державному концернові "Газпром" та розглядається Україною, як черговий фрагмент "російської енергетичної агресії". З 2017 року Шредер став до того ж шефом наглядової ради російського енергетичного концерну "Роснефть". Загальна російська енергетична політика, таким чином, тепер тісно зав'язана на екс-канцлера.

Й він використовує свої добрі контакти в політиці. Так, товариш Шредера по партії Зіґмар Ґабріель подбав у якості міністра закордонних справ про те, щоб "Північний потік-2" отримав підтримку тодішнього федерального уряду – незважаючи на протести східноєвропейських країн, таких, як Польща. Також і депутат Бундестагу від партії "зелених" Чем Ездемір критикує тепер, що Шредер "перетворився на пропагандиста Путіна".

Екс-канцлер "нічого не забув у списку на зарплатню в авторитарного правителя на кшталт Путіна". Путін бажає "розколоти та ослабити" Європу, "маніпулює виборами" та "захопив українські території супротив міжнародного права". Ездемір підкреслює:

Хто запрошує до себе Шредера – має знати, що він отримує путінського гучномовця.

Джерело: Die Welt

Переклад для "24": Борис Немировський

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