Захід дискредитує ідею санкцій проти Росії, – експерт

Візит Путіна в Крим напередодні виборів президента РФ – виклик країнам Заходу. Він хоче подивитися, як Захід, який вводить санкції за окупацію Криму, тепер визнає чи ні легітимність виборів глави Росії.

Про це сайту "24" розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами експерта, Путін показав Заходу, що розглядає Крим як федеральний округ РФ, там відбуваюся вибори президента. І вони, за версією Кремля, легітимні.

Проблема не в тому, що вибори президента Росії нелегітимні на окремій території. Нам намагаються показати, що Путін – легітимний президент, бо за нього проголосує, умовно, триста мільйонів росіян. А в Криму два мільйон мешканців, і це не впливає на загальну картину. Питання в іншому: є незаконно приєднана територія, і незалежно від кількості виборців, вибори повинні бути визнані нелегітимними. Не може бути так: у Криму вибори не легітимні, а у всій Росії – легітимні. Це юридична неграмотність,

– зазначає експерт.

При цьому Снєгирьов наголошує: Захід фактично дискредитує саму ідею введення санкцій проти Росії через анексію Криму.

"Захід заявив, що продовжив на півроку санкції проти Росії через окупацію Криму. Але це рішення вже після заяви Путіна, що він ніколи не піде з Криму. То в чому тоді сенс введення лише на півроку санкцій? Через півроку Путін буде легітимним президентом ще на шість років. І свою позицію не тільки не змінить, а ще й укріпить. І розмовлятиме із Заходом, як легітимний президент ядерної держави", – підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться 18 березня. Володимир Путін 14 березня здійснив робочу поїздку до анексованого Криму, Президент Петро Порошенко назвав це провокацією. В Держдепартаменті США заявили, що Крим – це Україна і перевиборчі заяви президента Росії на цій території є неприпустимими. 15 березня Україна скликає спеціальне засідання Ради безпеки ООН щодо Криму.