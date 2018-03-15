"Жовчна заява": в Росії зреагували на обурення США через візит Путіна до Криму

Державний департамент США зробив "безпрецедентно надривну і жовчну заяву" у зв'язку з річницею "референдуму" в окупованому Криму та візитом туди президента Росії Володимира Путіна.

Про це мовиться у заяві посольства Росії у США.

Зазначимо, що Путін відвідав Криму 14 березня, у зв’язку з чим у Держдепартаменті США заявили, що Крим – це Україна і перевиборчі заяви президента Росії на цій території є неприпустимими.

"Чотири роки тому кримчани схвалили історичне рішення. Держдеп не міг пройти повз цю подію, випустив безпрецедентно надривну і жовчну заяву. Але, як то кажуть, ти сердишся, значить ти не правий", – заявили у диппредставництві РФ.

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Там також висловили переконання, що Вашингтон вкотре спробував вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в Росії

У голослівних же звинуваченнях нашої країни в підриві міжнародного порядку у зв'язку з відвідуванням президентом Росії Володимиром Путіним Криму бачимо чергову неприкриту спробу вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в нас у контексті майбутніх виборів. Нічого з цього у Вашингтона вийде,

– наголосили у російському посольстві.

"Республіка Крим і місто Севастополь міцно і остаточно інтегрувалися в політичний і правий простір Росії. На території півострова повністю забезпечено дотримання наших міжнародних зобов'язань у праволюдській сфері, – вказали в посольстві Росії у США.

Окрім того, у відповідь на висловлювання Держдепу про утиск кримських татар і українців на півострові, в російському посольстві зауважили, що "з моменту "возз'єднанн"я Криму не зафіксовано якихось значущих випадків міжнаціональних або міжконфесійних конфліктів".