Запад дискредитирует идею санкций против России, – эксперт

Визит Путина в Крым накануне выборов президента РФ – вызов странам Запада. Он хочет посмотреть, как Запад, который вводит санкции из-за оккупации Крыма, теперь признает или нет легитимность выборов главы России.

Об этом сайту "24" рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По словам эксперта, Путин показал Западу, что рассматривает Крым как федеральный округ РФ, там проходят выборы президента. И они, по версии Кремля, легитимны.

Проблема не в том, что выборы президента России нелегитимны на отдельной территории. Нам пытаются показать, что Путин – легитимный президент, потому что за него проголосует, условно, триста миллионов россиян. А в Крыму два миллиона жителей, и это не влияет на общую картину. Вопрос в другом: есть незаконно присоединенная территория, и независимо от количества избирателей, выборы должны быть признаны нелегитимными. Не может быть так: в Крыму выборы не легитимны, а во всей России – легитимны. Это юридическая неграмотность,

– отмечает эксперт.

При этом Снегирев отмечает: Запад фактически дискредитирует саму идею введения санкций против России из-за аннексии Крыма.

"Запад заявил, что продлил на полгода санкции против России из-за оккупации Крыма. Но это решение было уже после заявления Путина, что он никогда не уйдет из Крыма. Так в чем тогда смысл введения только на полгода санкций? Через полгода Путин будет легитимным президентом еще на шесть лет. И свою позицию не только не изменит, но и укрепит. И будет разговаривать с Западом, как легитимный президент ядерной державы", – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Владимир Путин 14 марта совершил робочую поездку в аннексированный Крым, Президент Петр Порошенко назвал это провокацией. В Госдепартаменте США заявили, что Крым – это Украина и предвыборное заявление президента России на этой территории являются недопустимыми. 15 марта Украина созывает специальное заседание Совета безопасности ООН по Крыму.