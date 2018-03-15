Санкції проти Росії слід посилювати, – представниця України під час засідання Радбезу ООН

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль закликала посилити міжнародні санкції проти Росія з огляду на ситуацію в анексованому Криму.

Про це вона заявила під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в анексованому Криму, передає "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно нарощувати існуючі багатосторонні і двосторонні санкції. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в АР Крим та Севастополі повинні бути підтримані і послужити дорожньою картою для зняття окупації", – заявила Олена Зеркаль.

Читайте також: У Держдепі різко нагадали Путіну чий Крим

Invasion of #Georgia, occupation of #Crimea, armed conflict in eastern #Ukraine, chemical weapons attack in the #UK, and other episodes of #Russia’s aggressive behavior prove that Moscow has neither moral no legal red lines.



- Deputy Foreign Minister Olena Zerkal #UNSC pic.twitter.com/SJy2DkDcsE — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

It is only by common front that the world can prevent this madness from spiraling out of control. Without doing that no nation can be safe. It is high time to beef up the existing multilateral and bilateral sanctions against Russia.



- DFM Zerkal #UNSC @MFA_Ukraine #Crimea pic.twitter.com/yKnZacfUKd — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

Заступник міністра проінформувала про мілітаризацію окупованого півострова.

"Росія розгорнула другий батальйон ЗРК С-400" Тріумф "в Криму, а перший батальйон був розгорнутий там навесні минулого року. Ця система може збивати літаки, дрони, крилаті балістичні ракети радіусом до 400 кілометрів. Іншими словами, Москва перетворює Крим на величезну військову базу сухопутним, повітряним та морським компонентами і використовує це як майданчик для своїх військових інтервенцій в інші місця. Сирія є свіжим прикладом", – наголосила Зеркаль.

#Russia has more than doubled the strength of its military on the peninsula and moves forward with an upgrade of #Crimea'n military infrastructure for deployment of nuclear weapons.



- DFM Olena Zerkal #UNSC @MFA_Ukraine pic.twitter.com/f2lD2mmjcR — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

Вона нагадала про триваючі репресії щодо українців, зокрема кримських татар.

"Російські окупаційні сили не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, утискають активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар. Залякують і виганяють його членів", – розповіла заступник міністра.

Crimea has became a human rights ghetto. People live in fear of being labelled an extremist or a terrorist with consequence of being sent to jail or disappear without trace. The cases of Oleh Sentsov, Oleksandr Kolchenko, Mykola Semena and others are a clear proof of that



Zerkal — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

#Russia pursues the policy of legitimizing the attempted annexation of #Crimea by using different subversive tactics and strategies, including its propaganda, disinformation and fake news.



- DFM Olena Zerkal #UNSC @MFA_Ukraine — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

Читайте також: "Жовчна заява": в Росії зреагували на обурення США через візит Путіна до Криму