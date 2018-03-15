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Санкції проти Росії слід посилювати, – представниця України під час засідання Радбезу ООН

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Засідання Радбезу ООН
Засідання Радбезу ООН

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль закликала посилити міжнародні санкції проти Росія з огляду на ситуацію в анексованому Криму.

Про це вона заявила під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в анексованому Криму, передає "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно нарощувати існуючі багатосторонні і двосторонні санкції. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в АР Крим та Севастополі повинні бути підтримані і послужити дорожньою картою для зняття окупації", – заявила Олена Зеркаль.

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Заступник міністра проінформувала про мілітаризацію окупованого півострова.

"Росія розгорнула другий батальйон ЗРК С-400" Тріумф "в Криму, а перший батальйон був розгорнутий там навесні минулого року. Ця система може збивати літаки, дрони, крилаті балістичні ракети радіусом до 400 кілометрів. Іншими словами, Москва перетворює Крим на величезну військову базу сухопутним, повітряним та морським компонентами і використовує це як майданчик для своїх військових інтервенцій в інші місця. Сирія є свіжим прикладом", – наголосила Зеркаль.

Вона нагадала про триваючі репресії щодо українців, зокрема кримських татар.

"Російські окупаційні сили не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, утискають активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар. Залякують і виганяють його членів", – розповіла заступник міністра.

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Теги: Новини України Новини політики ООН Санкції Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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