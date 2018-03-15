Санкции против России следует усиливать, – представительница Украины на заседании Совбеза ООН
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала усилить международные санкции против Россия, учитывая ситуацию в аннексированном Крыму.
Об этом она заявила во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму, передает "Интерфакс-Украина".
"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и послужить дорожной картой для снятия оккупации", – заявила Елена Зеркаль.
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Заместитель министра проинформировала о милитаризации оккупированного полуострова.
"Россия развернула второй батальон ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму, а первый батальон был развернут там весной прошлого года. Эта система может сбивать самолеты, беспилотники, крылатые баллистические ракеты в радиусе до 400 километров. Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это в качестве площадки для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером", – отметила Зеркаль.
Она напомнила о продолжающихся репрессиях в отношении украинского, в частности крымских татар.
"Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, ущемляют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительного органа крымских татар. Запугивают и выгоняют его членов", – рассказала замминистра.
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