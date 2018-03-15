Санкции против России следует усиливать, – представительница Украины на заседании Совбеза ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала усилить международные санкции против Россия, учитывая ситуацию в аннексированном Крыму.

Об этом она заявила во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму, передает "Интерфакс-Украина".

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и послужить дорожной картой для снятия оккупации", – заявила Елена Зеркаль.

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Invasion of #Georgia, occupation of #Crimea, armed conflict in eastern #Ukraine, chemical weapons attack in the #UK, and other episodes of #Russia’s aggressive behavior prove that Moscow has neither moral no legal red lines.



- Deputy Foreign Minister Olena Zerkal #UNSC pic.twitter.com/SJy2DkDcsE — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

It is only by common front that the world can prevent this madness from spiraling out of control. Without doing that no nation can be safe. It is high time to beef up the existing multilateral and bilateral sanctions against Russia.



- DFM Zerkal #UNSC @MFA_Ukraine #Crimea pic.twitter.com/yKnZacfUKd — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

Заместитель министра проинформировала о милитаризации оккупированного полуострова.

"Россия развернула второй батальон ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму, а первый батальон был развернут там весной прошлого года. Эта система может сбивать самолеты, беспилотники, крылатые баллистические ракеты в радиусе до 400 километров. Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это в качестве площадки для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером", – отметила Зеркаль.

#Russia has more than doubled the strength of its military on the peninsula and moves forward with an upgrade of #Crimea'n military infrastructure for deployment of nuclear weapons.



- DFM Olena Zerkal #UNSC @MFA_Ukraine pic.twitter.com/f2lD2mmjcR — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

Она напомнила о продолжающихся репрессиях в отношении украинского, в частности крымских татар.

"Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, ущемляют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительного органа крымских татар. Запугивают и выгоняют его членов", – рассказала замминистра.

Crimea has became a human rights ghetto. People live in fear of being labelled an extremist or a terrorist with consequence of being sent to jail or disappear without trace. The cases of Oleh Sentsov, Oleksandr Kolchenko, Mykola Semena and others are a clear proof of that



Zerkal — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

#Russia pursues the policy of legitimizing the attempted annexation of #Crimea by using different subversive tactics and strategies, including its propaganda, disinformation and fake news.



- DFM Olena Zerkal #UNSC @MFA_Ukraine — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

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