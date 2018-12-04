Климкин предупредил украинцев об опасности поездок в Беларусь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил об опасности пребывания некоторых категорий граждан государства на территории Беларуси. Это связано с действиями спецслужб России.

Об этом Климкин сообщил журналистам по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе, сообщает УНИАН.

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Я вижу угрозы для некоторых украинских граждан в посещении Беларуси из-за действия российских спецслужб, не из-за действий непосредственно белорусов, но из-за того, что российские спецслужбы могут работать на белорусском пространстве,

– заявил украинский министр.

"У нас было несколько случаев. В частности, один из них – это фактически заложник, который был перевезен с территории Беларуси в РФ – господин Гриб", – добавил Климкин.

Кто такой Павел Гриб?

Украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, когда тот приехал на встречу со своей российской знакомой Татьяной Ершовой, а затем переправили в Россию. Выяснилось, что юношу схватили работники ФСБ России. Украинцу в России инкриминируют терроризм. Мол, он планировал взрыв на школьной линейке в Сочи.

В июле 2018 года суд в Ростове-на-Дону оставил Павла Гриба под стражей до 20 декабря этого года.