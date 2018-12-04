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      Климкин предупредил украинцев об опасности поездок в Беларусь

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      Климкин предупредил украинцев об опасности поездок в Беларусь
      Климкин предупредил украинцев об опасности поездок в Беларусь / 24 канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил об опасности пребывания некоторых категорий граждан государства на территории Беларуси. Это связано с действиями спецслужб России.

      Об этом Климкин сообщил журналистам по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе, сообщает УНИАН.

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      Я вижу угрозы для некоторых украинских граждан в посещении Беларуси из-за действия российских спецслужб, не из-за действий непосредственно белорусов, но из-за того, что российские спецслужбы могут работать на белорусском пространстве,
      – заявил украинский министр.

      "У нас было несколько случаев. В частности, один из них – это фактически заложник, который был перевезен с территории Беларуси в РФ – господин Гриб", – добавил Климкин.

      Кто такой Павел Гриб?
      Украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, когда тот приехал на встречу со своей российской знакомой Татьяной Ершовой, а затем переправили в Россию. Выяснилось, что юношу схватили работники ФСБ России. Украинцу в России инкриминируют терроризм. Мол, он планировал взрыв на школьной линейке в Сочи.
      В июле 2018 года суд в Ростове-на-Дону оставил Павла Гриба под стражей до 20 декабря этого года.

      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости России Павел Климкин Новости политики Новости Беларуси ФСБ МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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