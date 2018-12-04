Клімкін попередив українців про небезпеку поїздок до Білорусі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін попередив про небезпеку перебування деяких категорій громадян держави на території Білорусі. Це пов’язано з діями спецслужб Росії.

Про це Клімкін повідомив журналістам за результатами зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн НАТО та міністрів закордонних справ України та Грузії у Брюсселі, повідомляє УНІАН.

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Я бачу загрози для деяких українських громадян у відвіданні Білорусі через дії російських спецслужб, не через дії безпосередньо білорусів, але через те, що російські спецслужби можуть працювати на білоруському просторі,

– заявив український міністр.

"У нас було декілька випадків. Зокрема, один з них – це фактично заручник, який був перевезений з території Білорусі до РФ – пан Гриб", – додав Клімкін.

Хто такий Павло Гриб? Український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, коли той приїхав на зустріч зі своєю російською знайомою Тетяною Єршовою, а потім переправили до Росії. З’ясувалося, що юнака схопили працівники ФСБ Росії. Українцеві у Росії інкримінують тероризм. Мовляв, він планував вибух на шкільній лінійці в Сочі.



У липні 2018 року суд у Ростові-на-Дону лишив Павла Гриба під вартою до 20 грудня цього року.