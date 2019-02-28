Климкин прокомментировал возможность отмены безвиза после решения КС

Европейский Союз не накажет Украину из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении. За безвиз украинцы могут не волноваться.

Украина взамен должна найти "железобетонное" правовое решение, написал глава МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook.

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Министр считает, что ЕС не отменит безвиз в ответ на отмену статьи. Отметим, именно статья о незаконном обогащении была одним из главной требований Евросоюза для предоставления безвиза.

Давайте попробуем успокоиться. Уверен, ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение. В конце концов, именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем,

– написал он.

Климкин отмечает, что сейчас необходимо новое решение, которое "раз и навсегда урегулирует все вопросы".

"Иначе – будем иметь серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами. На кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. У нас нет права подвести тех, кто в нас верит, а главное – самих себя", – сказал глава МИД.

В Украине в незаконном обогащении подозревают:

• экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;

• министра инфраструктуры Владимира Омеляна;

• экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;

• экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;

• лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;

• заместителя председателя СБУ Павла Демчину.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?

12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.



В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность приобретения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".



Статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий для введения безвизового режима. А еще была одним из обязательств Украины перед МВФ.



Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.