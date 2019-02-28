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      Климкин прокомментировал возможность отмены безвиза после решения КС

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      За безвиз украинцы могут не волноваться, – Климкин о решении КС
      За безвиз украинцы могут не волноваться, – Климкин о решении КС / Фото из открытых источников

      Европейский Союз не накажет Украину из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении. За безвиз украинцы могут не волноваться.

      Украина взамен должна найти "железобетонное" правовое решение, написал глава МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Отмена статьи о незаконном обогащении: в Евросоюзе разбили аргументы суда

      Министр считает, что ЕС не отменит безвиз в ответ на отмену статьи. Отметим, именно статья о незаконном обогащении была одним из главной требований Евросоюза для предоставления безвиза.

      Давайте попробуем успокоиться. Уверен, ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение. В конце концов, именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем,
      – написал он.

      Климкин отмечает, что сейчас необходимо новое решение, которое "раз и навсегда урегулирует все вопросы".

      "Иначе – будем иметь серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами. На кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. У нас нет права подвести тех, кто в нас верит, а главное – самих себя", – сказал глава МИД.

      В Украине в незаконном обогащении подозревают:

      • экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;
      • министра инфраструктуры Владимира Омеляна;
      • экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;
      • экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;
      • лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;
      • заместителя председателя СБУ Павла Демчину.

      Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?
      12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.

      В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность приобретения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".

      Статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий для введения безвизового режима. А еще была одним из обязательств Украины перед МВФ.

      Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство МИД Украины Конституционный суд Павел Климкин Евросоюз Безвизовый режим
      Источник: 24 Канал
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