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      Клімкін прокоментував можливість скасування безвізу через рішення КС

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      Через безвіз українці можуть не хвилюватися, – Клімкін про рішення КС
      Через безвіз українці можуть не хвилюватися, – Клімкін про рішення КС / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз не покарає Україну через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення. Через безвіз українці можуть не хвилюватися.

      Україна натомість має знайти "залізобетонне" правове рішення, написав глава МЗС Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Скасування статті про незаконне збагачення: у Євросоюзі вщент розбили аргументи суду

      Міністр вважає, що ЄС не скасує безвіз у відповідь на скасування статті. Зазначимо, саме стаття про незаконне збагачення була однією з головною вимог Євросоюза для надання безвізу.

      Давайте спробуємо заспокоїтися. Впевнений, ЄС не каратиме мільйони українських громадян через це рішення. Врешті-решт, саме українці страждають від корупції та корупційних схем,
      – написав він.

      Клімкін наголошує, що зараз необхідне нове рішення, яке «раз і назавжди врегулює усі питання».

      "Інакше – матимемо серйозну кризу довіри у взаєминах з нашими друзями та партнерами. І на кону не просто безвізовий режим, а підтримка України. Не маємо права підвести тих, хто в нас вірить, а головне – самих себе", – сказав голова МЗС. 

      В Україні у незаконному збагаченні підозрюють:

      • екс-виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана;
      • міністра інфраструктури Володимира Омеляна;
      • екс-чиновника Генпрокуратури Дмитра Суса;
      • екс-військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика;
      • лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка;
      • заступника голови СБУ Павла Демчини.

      Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її?12 грудня 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. 26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення.

      У кримінальній статті сказано, що якщо держслужбовець не може підтвердити законність придбання своїх активів, то може бути позбавлений волі. У суді пояснили, що положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а законодавча конструкція статті "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".

      Цю статтю в Україні ввели у 2015 році і вона була однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій задля введення безвізового режиму. А ще це було одним із зобов’язань України перед МВФ.

      Найтяжче покарання за незаконне збагачення передбачало ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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      Теги: Новини України Новини політики Конституційний суд Законодавство МЗС України Павло Клімкін Безвізовий режим Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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