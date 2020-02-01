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      Климкин: Путин стремится создать новое государство и возглавить его

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      Климкин заявил, что Путин стремится создать новое государство / 24 канал

      Владимир Путин не хочет быть лидером Госсовета или даже "верховным правителем" России. Его цель – более масштабная. Президент России хочет возглавить новое государство, для которого Украина является важнейшим элементом.

      Путин не остановится на оккупации Донбасса и Крыма. Об этом экс-глава МИД Павел Климкин заявил в интервью "Радио Свобода".

      Обратите внимание: Это ничья, нам нужен окончательный результат, – Климкин о нормандской встрече

      Владимир Путин, не обманывайте себя, не мечтает видеть себя каким-то лидером Госсовета, даже если его и назовут там "верховний правитель". Ему это не нужно,
      – заявил Климкин.

      По его словам, президент России стремится стать руководителем и войти в историю какого-то нового государства. Поэтому Россия будет пытаться захватывать новые территории, в том числе и другие земли Украины.

      "Путин не остановится. Они хотят иметь Донбасс, хотят иметь "Новороссию", хотят иметь здесь нас как "малороссов", хотят иметь западную Украину как некий буфер", – отметил экс-глава МИД.

      Он пояснил, что на юге Украины для Путина будет больше работы. Ведь "юг – это контроль над Черным морем, доминирование. А также это вода в Крым, сухопутные коридоры, это безопасность".

      Интересно! В России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя". Это одно из предложений по изменениям в Конституцию РФ.

      Что известно об аннексии Крыма?В начале 2014 года после побега президента Украины Виктора Януковича Россия воспользовалась слабостью украинской власти и незаконно аннексировала украинский Крым. Сами россияне сначала отрицали свою причастность к оккупации украинской территории, а потом назвали ее "возвращением Крыма".

      В то же время Украина уже 6 лет на различных площадках отмечает, что аннексия полуострова была незаконной, а русские должны вернуть полуостров Украине. Весь цивилизованный мир в этом вопросе поддерживает позицию Украины.

      донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Украина и Россия должны разобраться сами, – Помпео в Беларуси заговорил о войне на Донбассе
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Путин Новости России Павел Климкин Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма
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