Клімкін: Путін прагне створити нову державу та очолити її

Володимир Путін не прагне бути лідером Держради чи навіть "верховним правителем" Росії. Його мета – масштабніша. Президент Росії хоче очолити нову державу, для якої Україна є найважливішим елементом.

Путін не зупиниться на окупації Донбасу та Криму. Про це ексглава МЗС Павло Клімкін заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Зверніть увагу: Це нічия, нам потрібен остаточний результат, – Клімкін про нормандську зустріч

Володимир Путін, не обманюйте себе, не мріє бачити себе якимось лідером Держради, навіть якщо його й назвуть там "вєрховний правітєль". Йому це не потрібно,

– заявив Клімкін.

За його словами, президент Росії прагне стати керівником і увійти в історію якоїсь нової держави. Тому Росія намагатиметься захоплювати нові території, зокрема й інші землі України.

"Путін не зупиниться. Вони хочуть мати Донбас, хочуть мати "Новоросію", хочуть мати тут нас як "малоросів", хочуть мати західну Україну як якийсь буфер", – зазначив ексглава МЗС.

Він пояснив, що на півдні України для Путіна буде найбільше роботи. Адже "південь – це контроль над Чорним морем, домінування. А також це вода в Крим, суходільні коридори, це безпека".

Цікаво! У Росії запропонували перейменувати посаду президента на "верховного правителя". Це одна з пропозицій щодо змін до конституції РФ.

Що відомо про анексію Криму?На початку 2014 року після втечі президента України Віктора Януковича Росія скористалася слабкістю української влади та незаконно анексувала український Крим. Самі росіяни спершу заперечували свою причетність до окупації української території, а потім назвали її "поверненням Криму".



Водночас Україна вже 6 років на різноманітних майданчиках наголошує на тому, що анексія півострова була незаконною, а росіяни повинні повернути півострів Україні. Увесь цивілізований світ у цьому питанні підтримує позицію України.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу