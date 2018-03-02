Климкин сравнил "Газпром" с игроками в покер

В пятницу, 2 марта, глава МИД Украины Павел Климкин сравнил действия российского газового монополиста "Газпром" с действиями игроков в покер.

Об этом Климкин написал в Twitter.

Отметим, что сообщение главы МИД – реакция на то, что после решения Стокгольмского арбитража не в пользу "Газпрома", эта компания заявила об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

"Вчера "Газпром" назвал "наперсточниками", а сегодня они ведут себя, как игроки в покер и пытаются повышать ставки. Только непонятно, во что и с кем они играют", – говорится в сообщении украинского министра.

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Вчора я Газпром назвав «наперсточниками», а сьогодні вони поводяться як гравці у покер і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають. https://t.co/ZtlbIC4bOj — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 березня 2018 р.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа. В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".