Клімкін порівняв "Газпром" із гравцями в покер

У п’ятницю, 2 березня, глава МЗС України Павло Клімкін порівняв дії російського газового монополіста "Газпром" із діями гравців у покер.

Про це Клімкін написав у Twitter.

Зазначимо, що допис глави МЗС – реакція на те, що після рішення Cтокгольмського арбітражу не користь "Газпрому", ця компанія заявила про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

"Вчора я "Газпром" назвав "наперсточниками", а сьогодні вони поводяться, як гравці у покер і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають", – мовиться у дописі українського міністра.

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Вчора я Газпром назвав «наперсточниками», а сьогодні вони поводяться як гравці у покер і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають. https://t.co/ZtlbIC4bOj — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 березня 2018 р.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу. У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".