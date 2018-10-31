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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Климкин заявил, что никогда не говорил украинцам не ездить в Беларусь

      26 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 Канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что он не призывал граждан Украины не ездить в Беларусь.

      Об этом он написал в Facebook.

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      "Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски", – написал он.

      Климкин добавил, что людям нужно "просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность". Однако, по его словам, для Украины важны контакты с белорусским обществом.

      Напомним, украинского журналиста, корреспондента "Украинского радио" в Минске Павла Шаройко КГБ Беларуси арестовало 25 октября 2017 года. 12 февраля стало известно о начале суда над ним, который проходил за закрытыми дверями.

      В феврале 2018-го стало известно, что Шаройко уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне – его приговорили к 8 годам лишения свободы по статье о шпионаже.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Беларуси Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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