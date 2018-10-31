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      Клімкін заявив, що ніколи не казав українцям не їздити до Білорусі

      130 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 Канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що він не закликав громадян України не їздити до Білорусі.

      Про це він написав у Facebook.

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      "Я ніколи не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь. Власне, це відбувається кожен день. Але багатьом ветеранам АТО, журналістам, громадським активістам варто дуже ретельно зважувати усі ризики", – написав він.

      Клімкін додав, що людям потрібно "просто думати головою і зважати на цілком реальну небезпеку". Однак, за його словами, для України важливі контакти з білоруським суспільством.

      Нагадаємо, українського журналіста, кореспондента "Українського радіо" у Мінську Павла Шаройка КДБ Білорусі арештувало 25 жовтня 2017 року. 12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який відбувався за зачиненими дверима.

      У лютому 2018-го стало відомо, що Шаройкові вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці – його засудили до 8 років позбавлення волі за статтею про шпигунство.

      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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