Клімкін заявив, що ніколи не казав українцям не їздити до Білорусі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що він не закликав громадян України не їздити до Білорусі.

Про це він написав у Facebook.

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"Я ніколи не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь. Власне, це відбувається кожен день. Але багатьом ветеранам АТО, журналістам, громадським активістам варто дуже ретельно зважувати усі ризики", – написав він.

Клімкін додав, що людям потрібно "просто думати головою і зважати на цілком реальну небезпеку". Однак, за його словами, для України важливі контакти з білоруським суспільством.

Нагадаємо, українського журналіста, кореспондента "Українського радіо" у Мінську Павла Шаройка КДБ Білорусі арештувало 25 жовтня 2017 року. 12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який відбувався за зачиненими дверима.



У лютому 2018-го стало відомо, що Шаройкові вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці – його засудили до 8 років позбавлення волі за статтею про шпигунство.