Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он спросил, видел ли мир их лица, ведь это две "беспородистые будки", они оба - алкоголики.

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По его словам, Андрей Гурулев и Юрий Швиткин выглядят так, будто это два клинических алкоголика , которые еще с грудного возраста пили водку.

"Я всегда удивляюсь тому, как сильно изменилась Россия. Сейчас все снова будут говорить, что я их оскорбляю, но сами посмотрите на их лица. Это абсолютно "спитые типы", - говорит Фейгин.

По его словам, один заявляет, что ударит по Лондону, а другой по посольству США в Киеве.

Ну так ударьте! Попытайтесь ударить ракетой по посольству США и увидите, что будет. Дело в том, что этих "обезьян" выпускают ради озвучки, они решения не принимают,

– объяснил правозащитник.

Фейгин говорит, что гораздо более серьезный Путин, который говорит о поставках "Искандеров", это серьезно.

"А депутаты Госдумы – это как "летняя проститутка из борделя", так я себе их представляю. Когда-то депутаты были не такими, а сейчас эти превратились в полное ничтожество", – добавил он.

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