Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он спросил, видел ли мир их лица, ведь это две "беспородистые будки", они оба - алкоголики.
К теме Блеф, адресованный Путину, – Яковенко об угрозах депутата Госдумы "бомбит" Лондон
По его словам, Андрей Гурулев и Юрий Швиткин выглядят так, будто это два клинических алкоголика , которые еще с грудного возраста пили водку.
"Я всегда удивляюсь тому, как сильно изменилась Россия. Сейчас все снова будут говорить, что я их оскорбляю, но сами посмотрите на их лица. Это абсолютно "спитые типы", - говорит Фейгин.
По его словам, один заявляет, что ударит по Лондону, а другой по посольству США в Киеве.
Ну так ударьте! Попытайтесь ударить ракетой по посольству США и увидите, что будет. Дело в том, что этих "обезьян" выпускают ради озвучки, они решения не принимают,
– объяснил правозащитник.
Фейгин говорит, что гораздо более серьезный Путин, который говорит о поставках "Искандеров", это серьезно.
"А депутаты Госдумы – это как "летняя проститутка из борделя", так я себе их представляю. Когда-то депутаты были не такими, а сейчас эти превратились в полное ничтожество", – добавил он.
Марк Фейгин о бессмысленных заявлениях из Кремля: видео
Что известно об угрозах России "бомбить Лондон"
- Россия продолжает запугивать мир очередной мировой войной. А близкий соратник Путина Андрей Гурулев даже выдал ерунду о том, что Лондон будут бомбить, если война возникнет из-за блокады Калининграда.
- Отметим, российская верхушка бесится, потому что санкции постепенно начинают действовать. В частности, Литва не пропускает на своей территории транзитные поезда с товарами, следующими из Беларуси в Калининград. Поэтому Россия угрожает.
- “Мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Ясно, что угроза миру исходит от англосаксонов”, - сказал путинский муртад.
- Вероятно, все потому, что Великобритания – одна из самых больших наших соратников Украины, поэтому в России все кипит от ярости.
- Кроме того, 23 июня российские СМИ опубликовали заявление заместителя председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрия Швиткина, призвавшего ударить ракетами по посольству США в Киеве.