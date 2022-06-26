Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він запитав, чи бачив світ їхні обличчя, адже це дві "безпородисті будки", вони обидва – алкоголіки.
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За його словами, Андрій Гурульов та Юрій Швиткін виглядають так, ніби це два клінічні алкоголіки, які ще з грудного віку пили горілку.
"Я завжди дивуюся з того, як сильно змінилася Росія. Зараз всі знову будуть казати, що я їх ображаю, але самі подивіться на їхні обличчя. Це абсолютно "спиті типи", – каже Фейгін.
За його словами, один заявляє, що вдарить по Лондону, а інший – по посольству США в Києві.
Ну то вдарте! Спробуйте вдарити ракетою по посольству США і побачите, що буде. Справа в тому, що цих "мавп" випускають заради “озвучки”, вони рішення не приймають,
– пояснив правозахисник.
Фейгін каже, що набагато серйозніший Путін, який говорить про поставки "Іскандерів", це серйозно.
"А депутати Держдуми – це як "літня проститутка з борделю", так я собі їх уявляю. Колись депутати були не такими, а зараз ці перетворилися в повне нікчемство", – додав він.
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Що відомо про погрози Росії "бомбити Лондон"
- Росія продовжує залякувати світ черговою світовою війною. А близький соратник Путіна Андрій Гурульов навіть видав нісенітницю про те, що Лондон будуть бомбардувати, якщо війна виникне через блокаду Калінінграда.
- Зазначимо, російська верхівка біситься, бо санкції потроху починають діяти. Зокрема, Литва не пропускає на свою території транзитні потяги з товарами, які їдуть з Білорусі до Калінінграда. Тому Росія погрожує.
- “Ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Ясно, що загроза для світу йде від англосаксонів”, - сказав путінський посіпака.
- Ймовірно, все через те, що Велика Британія – одна з найбільших наших соратників України, тому в Росії всі аж кипить від люті.
- Окрім того, 23 червня російські ЗМІ опублікували заяву заступника голови Комітету Державної думи з оборони Юрія Швиткіна, який закликав вдарити ракетами по посольству США в Києві.