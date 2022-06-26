Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він запитав, чи бачив світ їхні обличчя, адже це дві "безпородисті будки", вони обидва – алкоголіки.

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За його словами, Андрій Гурульов та Юрій Швиткін виглядають так, ніби це два клінічні алкоголіки, які ще з грудного віку пили горілку.

"Я завжди дивуюся з того, як сильно змінилася Росія. Зараз всі знову будуть казати, що я їх ображаю, але самі подивіться на їхні обличчя. Це абсолютно "спиті типи", – каже Фейгін.

За його словами, один заявляє, що вдарить по Лондону, а інший – по посольству США в Києві.

Ну то вдарте! Спробуйте вдарити ракетою по посольству США і побачите, що буде. Справа в тому, що цих "мавп" випускають заради “озвучки”, вони рішення не приймають,

– пояснив правозахисник.

Фейгін каже, що набагато серйозніший Путін, який говорить про поставки "Іскандерів", це серйозно.

"А депутати Держдуми – це як "літня проститутка з борделю", так я собі їх уявляю. Колись депутати були не такими, а зараз ці перетворилися в повне нікчемство", – додав він.

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