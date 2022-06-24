З Росії посипались погрози про чергову світову війну. Ба більше, близький соратник Путіна Андрій Гурульов видав нісенітницю про те, що тоді Лондон буде першим місцем для бомбардування.

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Усе через Калінінград

Росіянам очевично не дає спокою те, що за Україну виступає й допомагає весь світ. А Велика Британія – одна з найбільших наших соратників. Тому в Росії все і всі аж кипить від люті.

Тому в ефірі російських пропагандистів для картинки та брехні своєму населенню політик держдуми Гурульов і видав погрозу. Мовляв, Велику Британію уразять першою, якщо війна виникне через блокаду Калінінграда.

Ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Ясно, що загроза для світу йде від англосаксонів,

– сказав путінський посіпака.

Ба більше він зібрався знищувати якусь групу космічних супутників противника ще під час першої повітряної операції. Мабуть, він забув, що Україну хотіли захопити за три дні, але все затягнулось вже на 4 місяці й триває далі. Армія Росії зазнає втрат, тому хто буде воювати в цій світовій війні – невідомо.

Та звісно ж, почалась і пісня про те, що у всьому винне НАТО й саме Альянс є основною загрозою Росії. Мовляв, байдуже хто, будемо атакувати. Грозиться путінський поплічник пом'якшимо всю систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%. Але для реалізації цих планів він не врахував одну річ – російська армія має всі шанси бути знищеною в Україні. ТОді просто нікому буде захоплювати світ.

До чого тут Калінінград

Російська верхівка біситься, бо санкції потроху починають діяти і роблять боляче. З 18 червня влада Калінінграду заявила, що Литва не пропускає на свою території транзитні потяги з товарами, які їдуть з Білорусі. Все тому, що почав діяти санкційний пакет, який ЄС ввів ще в березні. Та російська влада спохватилась тільки зараз, нібито вперше чує про проблему і взялась вирішувати звичним способом – погрозами.

У Росії чомусь дуже обурені тим, що Литва обмежила транзит російських товарів своєю територією. Одіозна представниця російського МЗС Марія Захарова роздалась заявами з цього приводу. Мовляв, відповідь Росії на дії Литви буде не дипломатичною. Держава-агресорка Росія відповідатиме Вільнюсу у "практичній" площині. Що саме це означає – невідомо.

Ба більше, робити вигляд, що з Литвою "розбираються" відправили самого секретар ради безпеки Росії Миколу Патрушева. Туди він їздив, щоб провести нараду з національної безпеки. Причина наради – відмова Литви пропускати транзитом з основної території Росії у Калінінградську область низку товарів, що потрапили під санкції Європейського Союзу.

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