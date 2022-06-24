Про це 24 каналу повідомив литовський експерт з безпекових питань Марюс Лауринавичюс. Він зазначив, що країна-агресорка розкидається пустими погрозами.
До теми Звинувачення щодо Литви – чиста пропаганда, – Боррель про "блокування" Калінінграда
Неактуальні погрози Росії
Як наголосив Лауринавичюс, Литва стала першою країною в Європейському Союзі та й загалом на Заході, яка припинила купляти будь-які енергоресурси з Росії. Водночас до цього переліку, звичайно, входить і електроенергія.
Ми забезпечені на всі 100%. Тобто Литва вже не купує електроенергію в Росії, а в Москві погрожують нам її відключити. Про що вони взагалі?
– заявив Лауринавичюс.
Як має реагувати Захід
Крім того, він припустив, якою б мала бути реакція Заходу на такі цинічні погрози та шантаж Кремля. На його думку, лідери США та європейських країн мають говорити з Москвою прямо.
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"У конкретному випадку з Калінінградом потрібно Росії заявити – якщо ви хочете розблокувати Калінінград, то розблокуйте Одесу", – зазначив експерт.
Лауринавичюс також наголосив, що говорити з Росією мовою поступок – це вірний шлях до самознищення.
Литовський експерт з безпекових питань відповів на погрози Путіна: дивіться відео
Росія погрожує Литві через блокаду Калінінградської області
- Литовська залізниця заявила, що припиняє транзит російських товарів до Калінінграда, які потрапили під санкції Європейського Союзу. Зазначається, що під таку заборону потрапили майже 50% усіх вантажів, які доставляють з Росії.
- У Росії одразу ж почалась істерика через таке цілком справедливе рішення. У Кремлі почали вимагати негайного зняття блокади з Калінінграда, а також погрожувати "вживанням заходів" та "розв'язаними руками".
- Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс відповів на пусті погрози Росії. За його словами, Литва не ухвалювала таке рішення, а заборона транзиту вантажів до Калінінграда є лише наслідком санкцій Європейського Союзу.
- Після цього Росія вирішила перейти до конкретних погроз Литві. Так у пропагандистських ЗМІ країни-агресорки написали, що тепер Кремль готовий відключити її від електроенергії.