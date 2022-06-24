Про це 24 каналу повідомив литовський експерт з безпекових питань Марюс Лауринавичюс. Він зазначив, що країна-агресорка розкидається пустими погрозами.

До теми Звинувачення щодо Литви – чиста пропаганда, – Боррель про "блокування" Калінінграда

Неактуальні погрози Росії

Як наголосив Лауринавичюс, Литва стала першою країною в Європейському Союзі та й загалом на Заході, яка припинила купляти будь-які енергоресурси з Росії. Водночас до цього переліку, звичайно, входить і електроенергія.

Ми забезпечені на всі 100%. Тобто Литва вже не купує електроенергію в Росії, а в Москві погрожують нам її відключити. Про що вони взагалі?

– заявив Лауринавичюс.

Як має реагувати Захід

Крім того, він припустив, якою б мала бути реакція Заходу на такі цинічні погрози та шантаж Кремля. На його думку, лідери США та європейських країн мають говорити з Москвою прямо.

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"У конкретному випадку з Калінінградом потрібно Росії заявити – якщо ви хочете розблокувати Калінінград, то розблокуйте Одесу", – зазначив експерт.

Лауринавичюс також наголосив, що говорити з Росією мовою поступок – це вірний шлях до самознищення.

Литовський експерт з безпекових питань відповів на погрози Путіна: дивіться відео



Росія погрожує Литві через блокаду Калінінградської області