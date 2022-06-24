Об этом 24 каналу сообщил литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс. Он отметил, что страна-агрессорка разбрасывается пустыми угрозами.
К теме Обвинения по Литве – чистая пропаганда, – Боррель о "блокировке" Калининграда
Неактуальные угрозы России
Как отметил Лауринавичюс, Литва стала первой страной в Европейском Союзе и вообще на Западе, которая перестала покупать любые энергоресурсы из России. В то же время в этот список, конечно, входит и электроэнергия.
Мы снабжены на все 100%. То есть Литва уже не покупает электроэнергию у России, а в Москве угрожают нам ее отключить. О чем они вообще?
– заявил Лауринавичюс.
Как должно реагировать Запад
Кроме того, он предположил, какой должна быть реакция Запада на такие цинические угрозы и шантаж Кремля. По его мнению, лидеры США и европейских стран должны говорить прямо с Москвой.
Читайте также : Вся Калининградская область истощена, – Макарук оценил захват Сувальского коридора
"В конкретном случае с Калининградом нужно России заявить – если вы хотите разблокировать Калининград, то разблокируйте Одессу", – отметил эксперт.
Лауриновичюс также подчеркнул, что говорить с Россией на языке уступок – это верный путь к самоуничтожению.
Литовский эксперт по вопросам безопасности ответил на угрозы Путина: смотрите видео
Россия угрожает Литве из-за блокады Калининградской области
- Литовская железная дорога заявила, что прекращает транзит российских товаров в Калининград, попавших под санкции Европейского Союза. Отмечается, что под такой запрет попали почти 50% всех доставляемых из России грузов.
- В России сразу же началась истерика из-за такого справедливого решения. В Кремле потребовали немедленного снятия блокады с Калининграда, а также угрожать "принятием мер" и "решенными руками".
- Глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис ответил на пустые угрозы России. По его словам, Литва не принимала такое решение, а запрет транзита грузов в Калининград является лишь следствием санкций Европейского Союза.
- После этого Россия решила перейти к конкретным угрозам Литве. Так, в пропагандистских СМИ страны-агрессорки написали, что теперь Кремль готов отключить ее от электроэнергии.