Об этом 24 каналу сообщил литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс. Он отметил, что страна-агрессорка разбрасывается пустыми угрозами.

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Неактуальные угрозы России

Как отметил Лауринавичюс, Литва стала первой страной в Европейском Союзе и вообще на Западе, которая перестала покупать любые энергоресурсы из России. В то же время в этот список, конечно, входит и электроэнергия.

Мы снабжены на все 100%. То есть Литва уже не покупает электроэнергию у России, а в Москве угрожают нам ее отключить. О чем они вообще?

– заявил Лауринавичюс.

Как должно реагировать Запад

Кроме того, он предположил, какой должна быть реакция Запада на такие цинические угрозы и шантаж Кремля. По его мнению, лидеры США и европейских стран должны говорить прямо с Москвой.

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"В конкретном случае с Калининградом нужно России заявить – если вы хотите разблокировать Калининград, то разблокируйте Одессу", – отметил эксперт.

Лауриновичюс также подчеркнул, что говорить с Россией на языке уступок – это верный путь к самоуничтожению.

Литовский эксперт по вопросам безопасности ответил на угрозы Путина: смотрите видео



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