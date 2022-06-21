В пятницу, 17 июня, Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза. Под запрет ЕС попали почти 50% всех доставляемых грузов из регионов России.

Такое решение сразу вызвало негодование в России. Ведь тогда товары в Калининград и область следует доставлять морем, что значительно усложнит логистику, в первую очередь вырастет ее стоимость. Кроме того, это очередной удар по российской самоуверенности.

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В Литве заявили, что они всего лишь выполняют решение Европейского Союза по санкциям, наложенным на Россию. Речь идет о четвертом пакете санкций, который был наложен из-за вторжения России в Украину. В Департаменте таможни Литвы подчеркнули, что об этом запрете было известно еще с середины марта, поскольку санкции были приняты еще 15 марта. В них и было ограничение на российскую сталь и другую продукцию из черных металлов по договорам, заключенным до 17 июня. И с этого дня их нельзя перевозить по территории страны.

"Сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован. Транзит пассажиров и грузов, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", – сказала представительница Департамента таможни Лина Лауринайтете-Григене.

Российская истерия не соответствует действительности

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по санкциям, в соответствии с которыми Литва ограничила транзит отдельных товаров по своей территорией в Калининградскую область России. Однако он добавил, что заявления российских лиц по поводу якобы блокады Калининградской области не соответствуют действительности.

"Транзит Калининградской областью и остальной Россией не был остановлен. Нет никакой блокады. Это во-первых. Во-вторых, транзит пассажиров и товаров, не подпадающих под санкции, продолжается. В-третьих, как меня заверили литовские коллеги, Литва не прибегла к односторонним ограничениям и ввела только санкции ЕС. Подобные обвинения в отношении Литвы – ложь, чистая пропаганда", – заявил Боррель.

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Следовательно, Литва лишь выполняет указания Еврокомиссии по внедрению санкций. Однако Боррель пообещал, что ЕС еще раз проверит все юридические аспекты, чтобы подтвердить, были ли соблюдены все необходимые законы.

Последующие запреты

Ограничения на перевозку товаров в Калининградскую область, которые начали действовать с 17 июня, – не единственные, которые наложили на Россию. Ведь Европейский Союз уже наложил семь пакетов санкций на Россию. Следовательно, в дальнейшем будут новые ограничения. С 10 июля будет запрет на перевозку товаров из России в Калининград цемента, алкоголя и другой продукции, с 10 августа – угля и других твердых ископаемых, с 5 декабря – российской нефти.

Россия угрожает силой

Россия уже прибегла к угрозам в сторону Литвы. Традиционно пугают своей армией, и что "блокада" со стороны Литвы "развяжет руки". Правда, Литва является членом НАТО, и нападение на эту страну будет означать нападение на весь Альянс, в том числе США, Францию, Германию и еще 26 стран.

Пока же россияне решили провести учения в Калининградской области с использованием артиллерии.

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