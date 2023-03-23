Именно поэтому "Вивамед" планирует обратиться с этим вопросом в пенитенциарную службу. Из-за этого адвокат Саакашвили забил тревогу.

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Что известно о заявлении клиники

В заявлении больница отмечает, что Саакашвили соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом другом учреждении и выражает недоверие медперсоналу.

После октября прошлого (2022 – 24 Канал) года пациент отказывается от предложенного курса лечения, особенно если тот или иной препарат, или процедура положительно влияют на его субъективные или объективные данные,

– заявили в больнице.

Там тоже добавили, мол, не хотят нести "репутационные потери".

Адвокат Саакашвили возмущен заявлением больницы

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что заявление больницы "непонятное". Ведь Михеил Саакашвили там находится с мая 2022 года.

Что значит – заберите его в другое учреждение, это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии,

– заявил адвокат.

Следует отметить, что состояние Саакашвили с каждым днем ухудшается. Его семья сообщила, что при росте 195 сантиметров политик весит всего 62 килограмма. Ранее совет врачей предупредил, что при весе 52 – 53 килограмма ситуация станет необратимой.

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