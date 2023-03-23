Именно поэтому "Вивамед" планирует обратиться с этим вопросом в пенитенциарную службу. Из-за этого адвокат Саакашвили забил тревогу.
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Что известно о заявлении клиники
В заявлении больница отмечает, что Саакашвили соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом другом учреждении и выражает недоверие медперсоналу.
После октября прошлого (2022 – 24 Канал) года пациент отказывается от предложенного курса лечения, особенно если тот или иной препарат, или процедура положительно влияют на его субъективные или объективные данные,
– заявили в больнице.
Там тоже добавили, мол, не хотят нести "репутационные потери".
Адвокат Саакашвили возмущен заявлением больницы
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что заявление больницы "непонятное". Ведь Михеил Саакашвили там находится с мая 2022 года.
Что значит – заберите его в другое учреждение, это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии,
– заявил адвокат.
Следует отметить, что состояние Саакашвили с каждым днем ухудшается. Его семья сообщила, что при росте 195 сантиметров политик весит всего 62 килограмма. Ранее совет врачей предупредил, что при весе 52 – 53 килограмма ситуация станет необратимой.
Последние новости о состоянии Саакашвили
- Британский канал Sky News получил письменный комментарий политика. Из него понятно, что сейчас Михеил Саакашвили борется за жизнь и в шаге от смерти. Он написал: "Сначала я весил 120 килограммов, сейчас – 64. Если мой вес составит менее 60 килограммов, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет адскую боль".
- Саакашвили также заявил, что его мозг, по данным МРТ, поврежден. Более того, политик написал в письме немецким СМИ, что большинство его симптомов связаны с отравлением тяжелыми металлами. Следует заметить, что Саакашвили отравили в тюрьме в конце 2022 года.
- Мать политика рассказала, что Михаил Саакашвили почти не двигается. Его состояние ухудшается каждый день. Гиули Аласания заявила, что врачи провели анализы в лабораториях Германии и США, которые подтвердили наличие интоксикации и необходимость выведения этих металлов из его организма. Однако в больнице этого не выполняют.