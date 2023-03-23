Саме тому "Вівамед" планує звернутись з цим питанням до пенітенціарної служби. Через це адвокат Саакашвілі забив на сполох.

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Що відомо про заяву клініки

У заяві лікарня зазначає, що Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати у будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.

Після жовтня минулого (2022 – 24 Канал) року пацієнт відмовляється від запропонованого курсу лікування, особливо якщо той чи інший препарат, чи процедура позитивно впливають на його суб'єктивні чи об'єктивні дані,

– заявили в лікарні.

Там також додали, мовляв, не хочуть нести "репутаційні втрати".

Адвокат Саакашвілі обурений заявою лікарні

Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе заявив, що заява лікарні "незрозуміла". Адже Міхеіл Саакашвілі там перебуває з травня 2022 року.

Що означає – заберіть його до іншої установи, це куди? У колонію, у в'язницю? Це буде смертним вироком у його стані,

– заявив адвокат.

Варто зазначити, що стан Саакашвілі з кожним днем погіршується. Його сім'я повідомила, що при зрості 195 сантиметрів політик важить всього 62 кілограми. Раніше рада лікарів попередила, що при вазі 52 – 53 кілограми ситуація стане незворотною.

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