Саме тому "Вівамед" планує звернутись з цим питанням до пенітенціарної служби. Через це адвокат Саакашвілі забив на сполох.
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Що відомо про заяву клініки
У заяві лікарня зазначає, що Саакашвілі погоджується лише на симптоматичне лікування, яке може отримувати у будь-якій іншій установі, та висловлює недовіру медперсоналу.
Після жовтня минулого (2022 – 24 Канал) року пацієнт відмовляється від запропонованого курсу лікування, особливо якщо той чи інший препарат, чи процедура позитивно впливають на його суб'єктивні чи об'єктивні дані,
– заявили в лікарні.
Там також додали, мовляв, не хочуть нести "репутаційні втрати".
Адвокат Саакашвілі обурений заявою лікарні
Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе заявив, що заява лікарні "незрозуміла". Адже Міхеіл Саакашвілі там перебуває з травня 2022 року.
Що означає – заберіть його до іншої установи, це куди? У колонію, у в'язницю? Це буде смертним вироком у його стані,
– заявив адвокат.
Варто зазначити, що стан Саакашвілі з кожним днем погіршується. Його сім'я повідомила, що при зрості 195 сантиметрів політик важить всього 62 кілограми. Раніше рада лікарів попередила, що при вазі 52 – 53 кілограми ситуація стане незворотною.
Останні новини про стан Саакашвілі
- Британський канал Sky News отримав письмовий коментар політика. З нього зрозуміло, що зараз Міхеіл Саакашвілі бореться за життя та за крок до смерті. Він написав: "Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо моя вага становитиме менш як 60 кілограмів, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час в ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає пекельного болю".
- Саакашвілі також заявив, що його мозок, за даними МРТ, пошкоджений. Ба більше, політик написав у листі німецьким ЗМІ, що більшість його симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами. Варто зауважити, що Саакашвілі отруїли у в'язниці наприкінці 2022 року.
- Мати політика розповіла, що Міхаїл Саакашвілі майже не рухається. Його стан погіршується щодня. Гіулі Аласанія заявила, що лікарі зробили аналізи у лабораторіях Німеччини та США, які підтвердили наявність інтоксикації та необхідність виведення цих металів з його організму. Однак, у лікарні цього не виконують.